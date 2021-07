Estes são os riscos do segundo trimestre, dizem os patrões

Os riscos que podem penalizar a evolução das exportações lusas são o principal alerta da AEP - Associação Empresarial de Portugal, na sua análise de conjuntura do segundo trimestre, divulgada esta quinta-feira.

Na publicação "Envolvente Empresarial", a associação destaca os riscos relativos às vendas ao exterior, sublinhando que estas "têm vindo a recuperar bem ao nível das mercadorias, mas prosseguem em forte queda nos serviços e sobretudo no turismo".

A AEP refere, também, "riscos mais estruturais relativos a custos de contexto - que penalizam as exportações, sobretudo de bens -, nomeadamente os elevados preços da energia paga pela indústria nacional, quer na eletricidade (onde estamos na metade de países com preços mais altos), quer no gás natural, mas neste caso apenas nos dois primeiros escalões de consumo (em particular no primeiro, onde temos o terceiro preço mais alto na União Europeia e bastante acima da média), em que se situam a maior parte das empresas, sobretudo as de menor dimensão".

Custos laborais também pressionam

Em comunicado, a estrutura empresarial liderada por Luís Miguel Ribeiro aponta ainda "a forte perda do indicador de competitividade-custo em 2020 (5%, após a revisão dos dados), com um contributo maioritário do aumento dos custos laborais unitários relativos (4%) e menor da apreciação nominal do euro (1%)".

"O indicador de competitividade melhorou, mas de forma mais ligeira (1,3%), o que é uma exceção nos últimos anos, em que há uma tendência clara e marcada de deterioração da competitividade pelos custos, embora com alguma atenuação já no início de 2021", refere.

De acordo com o resultado deste inquérito, o retrocesso de Portugal no ranking de inovação europeu, marcado pelo regresso ao grupo de inovadores moderados em 2020, "evidencia que há ainda muito a progredir neste domínio crucial para o aumento sustentado do valor acrescentado das exportações".

"Os riscos mostram que é preciso atuar de forma conjuntural, não retirando prematuramente os apoios à economia, e de forma mais estrutural, ao nível da redução de custos de contexto – como o posicionamento nas cadeias de valor e os custos dos inputs, bem como a remoção dos bloqueios à inovação – com vista a alcançar as metas do Programa Internacionalizar 2030", sustenta a associação .

A "Envolvente Empresarial - Análise da Conjuntura" é uma publicação trimestral, desenvolvida pela AEP, AIP e CIP, com informação detalhada da evolução da atividade económica entre outros indicadores.