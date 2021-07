Facebook duplica lucro, mas prepara-se para desaceleração no crescimento

O Facebook teve receitas de 29 mil milhões de dólares (cerca de 24,5 mil milhões de euros) no segundo trimestre de 2021, de acordo com comunicado da empresa. Segundo o jornal britânico "The Guardian" foi o crescimento mais rápido no segundo trimestre desde 2016.

A maioria das receitas advém de publicidade e o valor de 29 mil milhões representa um crescimento de 56% face ao período homólogo.

O resultado líquido entre abril e junho foi quase 10,4 mil milhões de dólares (8,8 mil milhões de euros), mais do dobro que no mesmo período do ano passado.

Apesar de Mark Zuckeberg reconhecer, citado na nota, que foi um "trimestre forte", as expectativas não são assim tão animadoras. Segundo o CFO (diretor financeiro) David Wehner, no segundo semestre do ano o crescimento deve desacelerar "significativamente".

Em causa estão "mudanças regulamentares" das plataformas, nomeadamente alterações nas aplicações iOS da Apple que entraram em vigor em abril, mas que, segundo o responsável, só no terceiro trimestre terão impacto.