Goldenergy e EDP apresentam ofertas mais competitivas na eletricidade

A EDP Comercial e a Goldenergy são atualmente os comercializadores de eletricidade com os preços mais competitivos no mercado liberalizado, de acordo com uma nova análise elaborada pela ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, já considerando a atualização de preços regulados em julho, que aumentou os preços da SU Eletricidade em 3%, em média.

Segundo a ERSE, no perfil de menor consumo, com faturas mensais de 33 euros, a Goldenergy e a EDP Comercial apresentam tarifários 11% mais económicos do que as tarifas reguladas, com a Endesa em terceiro lugar proporcionando uma poupança de 8%. Mas são ofertas condicionadas (no caso da Goldenergy, por exemplo, implica ser sócio ACP, no da EDP implica uma recomendação de outro cliente).

No perfil de menor consumo, as ofertas não condicionadas proporcionam poupanças máximas de 4% face aos preços regulados, e aí se incluem a Iberdrola, ENAT e EZU.

Num perfil de consumo intermédio, com faturas mensais de 81 euros, também são a Goldenergy e a EDP Comercial as mais vantajosas, permitindo economizar 12% face aos preços regulados, seguidas da Endesa e Coopérnico, com poupanças de 7%, mas em todos os casos com ofertas condicionadas. Nos tarifários não condicionados a poupança máxima, de 4%, ocorre com a comercializadora ENAT.

No perfil de maior consumo doméstico, com faturas mensais de 174 euros, a EDP Comercial apresenta os preços mais competitivos, 13% abaixo das tarifas reguladas, seguida da Goldenergy, com uma poupança de 11%, e Endesa, com 9%. Sem ser ofertas condicionadas, o maior potencial de poupança, de 5%, está com a ENAT.

A ERSE recomenda, contudo, que os consumidores comparem e simulem os seus preços nas ferramentas de comparação disponíveis, já que os comercializadores são livres de atualizar tarifários, o que poderá mudar a ordem dos fornecedores mais competitivos ao longo do tempo. Os resultados detalhados desta análise da ERSE podem ser consultados aqui.