Imobiliário comercial com quebra de 66% no primeiro semestre de 2021

As restrições à circulação impostas no segundo confinamento, teletrabalho obrigatório, quebra de receitas, problemas com as rendas no retalho e, sobretudo, nos centros comerciais fazem da atividade comercial uma das mais penalizadas no primeiro semestre do ano. Uma situação que se traduziu numa quebra de 66% do investimento no imobiliário comercial para 569 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, segundo dados da consultora Savills.

No total, foram registadas 26 operações de investimento em imobiliário comercial (escritórios, centros comerciais, lojas de rua, entre outros ativos), número idêntico ao observado nos primeiros seis meses de 2020 com apenas duas transações acima dos 100 milhões de euros. Um contraste significativo face ao primeiro semestre de 2020, no qual foram registadas três operações que totalizaram mais de 1,2 mil milhões de euros, nota a Savills.

De entre as principais transações fechadas nos primeiros seis meses de 2021, a consultora destaca a venda do Portfolio Navigator por 120 milhões de euros, a compra do edifício sede da WPP Portugal pela Tishman Speyer por 50 milhões de euros, a compra da Makro Alfragide pelo BPI por 40 milhões de euros e a compra do Edifício D. Manuel II no Porto, pela Incus Capital.

Escritórios predominam

Apesar do teletrabalho obrigatório há quase um ano e meio, o segmento de escritórios foi o que mais atraiu a atenção dos investidores, com 41% do valor transacionado, principalmente em ativos localizados em localizações prime nas cidades de Lisboa e Porto.

A pandemia está a obrigar muitas empresas a repensar os seus espaços de escritórios e adequá-los à realidade, seja por uma procura de mais espaço para cumprir distanciamento social, seja pela adaptação ao facto de o teletrabalho ser uma tendência que veio para ficar.

Já quanto ao comércio de retalho, um dos segmentos mais penalizados pela pandemia, os investidores continuam muito cautelosos. Segundo a Savills, o mercado de retalho atingiu cerca de 85 milhões de euros de volume de investimento total nos primeiros seis meses do ano. “Um valor substancialmente inferior à média dos últimos cinco primeiros semestres, situada nos 500 milhões de euros”, acrescenta o estudo.

A tendência agora é a venda de lojas de comércio de rua substituir as transações dos centros comerciais. Segundo a Savills, a procura mais ativa é direcionada para unidades alimentares, tendência alinhada com o cenário vivido noutros países europeus.

Abertura faz crescer investimento

A Savills realça, no entanto, que o segmento comercial, que inclui escritórios, centros comerciais, lojas de rua, entre outros, tem um comportamento em contraciclo com o investimento imobiliário no seu todo.

À medida que avançou o controlo da pandemia e o processo de vacinação, observou-se uma evolução positiva no investimento no setor. No final do segundo trimestre de 2021, o mercado de investimento imobiliário nacional somou um total de 348 milhões de euros, o que significa uma subida de 57% comparativamente ao primeiro trimestre de 2021.

Para explicar a tendência, a consultora adianta o papel desempenhado pelos investidores internacionais que permaneceram ativos no mercado de investimento português, tendo contribuído para mais de 80% das transações fechadas.

França, Espanha e Reino Unido são as principais geografias de origem do capital investido. Por outro lado, os investidores nacionais continuaram, igualmente, a contribuir para um aumento da sua quota de mercado, através de fundos de gestão de investimento e investidores privados que apostam na aquisição de escritórios e ativos de retalho, especialmente comércio de rua.