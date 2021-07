Lucro da EDP sobe 9%, para 343 milhões de euros

O lucro da EDP no primeiro semestre deste ano ascendeu a 343 milhões de euros, mais 9% do que no ano passado, informou a elétrica em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Neste período o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) desceu 10%, para 1,69 mil milhões de euros, mas o grupo melhorou o seu resultado financeiro em 31%, o que acabou por permitir aumentar o resultado líquido até junho.

Parte dessa melhoria do resultado financeiro tem um efeito de base, que foi o custo adicional que em 2020 a EDP teve na recompra de dívida, que já não se repetiu em 2021.

Numa base recorrente o EBITDA da EDP desceu 6% para 1,68 mil milhões de euros e o resultado líquido recuou 15%, para 326 milhões de euros.

No final do primeiro semestre a dívida líquida da EDP situava-se em 13,18 mil milhões de euros, mais 8% do que em dezembro.