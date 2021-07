Lucros da Amazon sobem 48% para 7,8 mil milhões de dólares no segundo trimestre

A Amazon apresentou um lucro de 7,8 mil milhões de dólares (6,6 mil milhões de euros) no segundo trimestre, mais 48% do que há um ano, graças ao comércio em linha e à nuvem ('cloud').

Não obstante, este conglomerado tecnológico estava a baixar 6,85% nas transações depois do fecho de Wall Street, o que estava a ser atribuído a um volume de negócios de 113 mil milhões de dólares, o qual, apesar de corresponder a uma subida de 27%, foi inferior em dois mil milhões às expectativas dos analistas.

Durante o último trimestre, a Amazon beneficiou do seu 'Prime Day', uma operação promocional anual que dura dois dias no seu sítio na internet e se destina aos assinantes da sua fórmula Prime, que inclui entregas gratuitas em 24 horas e outras vantagens.

"Em 20 países, os assinantes Prime gastaram mais e economizaram mais durante este 'Prime Day' do que durante qualquer outro anterior, comprando 250 milhões de produtos", afirmou o grupo de Seattle, no seu comunicado com os resultados.