Navigator emite empréstimo de 100 milhões de euros indexado a metas ambientais

A The Navigator Company vai emitir, a 5 de agosto, um empréstimo obrigacionista no valor de 100 milhões de euros com maturidade de cinco anos, segundo anunciado esta quinta-feira, em comunicado. A operação será feita "em articulação com o reembolso antecipado de financiamento no mesmo montante, com vencimento em 2023".

Segundo a papeleira, a operação vai contribuir para a "extensão da vida média da dívida" e para a "redução do custo de financiamento da empresa, além de ter condições ajustadas ao cumprimento de compromissos de sustentabilidade".

Os assessores na estruturação deste empréstimo obrigacionista ESG (sigla para environmental, social and governance) foram o BPI e o CaixaBank.

Parte da margem do financiamento encontra-se indexada ao desempenho da empresa em dois indicadores. O primeiro "define metas de redução de emissões de CO2" para a empresa atingir o seu objetivo de neutralidade carbónica em 2035.

Para atingir este objetivo, a Navigator "tem vindo a desenvolver um plano de ação", nomeadamente com a "construção de uma nova caldeira de biomassa no complexo industrial da Figueira da Foz, num investimento de 55 milhões de euros".

Por fim, o segundo indicador, pelo qual se rege o empréstimo obrigacionista, "define metas para o aumento da percentagem de madeira certificada adquirida no mercado nacional", revela a empresa cotada no PSI-20.

"Para atingir este objetivo, a The Navigator Company tem investido num conjunto de programas, a título individual ou em parceria com outras organizações, que visam contribuir para ultrapassar barreiras sentidas pelo setor florestal no que diz respeito à certificação da madeira, promover a melhoria da gestão florestal dos espaços florestais de terceiros e, dessa forma, contribuir para a sua certificação e disponibilização no mercado de madeira através dessa garantia de origem", conclui.