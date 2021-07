Novabase com mais receitas mas menos lucros no primeiro semestre

A Novabase começou os primeiros seis meses de 2021 com um crescimento das receitas, mas os lucros resvalaram. A tecnológica continua a apostar na área de apoio a serviços financeiros, a NextGen, em que tem vindo a aumentar o número de trabalhadores, e que continuam a sustentar os números.

Segundo o comunicado de resultados enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o volume de negócios da empresa presidida por João Paulo Salvado cresceu 6% para os 67,6 milhões de euros na comparação homóloga, sendo que o segmento de Next-Gen representa já três quartos das receitas. Quase 58% vêm da operação no estrangeiro. A NextGen tem soluções e plataformas para a prestação de serviços financeiros.

O EBITDA – resultado operacional antes do impacto de juros, impostos, depreciações e amortizações da Novabase – somou 15% para 6,3 milhões de euros.

Só que a demonstração de resultados não termina em crescimento no campo dos lucros. O resultado líquido recuou de 4,8 milhões, entre janeiro e junho de 2020, para 3,3 milhões, no mesmo período deste ano, já que no primeiro semestre do ano passado as contas tinham sido impulsionadas com as mais-valias em vendas de unidades.

A Novabase fechou o semestre com 1.806 trabalhadores (1.075 dos quais na NextGen), acima dos 1.742 de junho. O CEO adverte que há dificuldade de obtenção de talento (“competição cada vez mais feroz”).

“Estes resultados revelam que as nossas competências e ofertas nas áreas do digital e de cognitive têm uma excelente aceitação nos mercados mais competitivos”, diz o presidente e CEO da Novabase, citado na nota à CMVM.

João Paulo Salvado adverte, no comunicado de resultados, que a pandemia está a atrasar as intenções de fusões e aquisições que levariam à captação de grandes clientes.