Petrolífera francesa Total lucra 2,9 mil milhões de euros no segundo trimestre 

Apesar da menor produção, a petrolífera francesa Total Energies registou um lucro ajustado de 3,5 mil milhões de dólares (2,9 mil milhões de euros), mais 15% do que o registado no primeiro trimestre do ano e uma melhoria face aos prejuízos registados no período homólogo, segundo anunciado esta quinta-feira em comunicado.

O presidente executivo da Total, Patrick Pouyanné, referiu, citado na nota, que a petrolífera beneficiou da "recuperação progressiva da procura de petróleo e da disciplina da OPEP+".

Os resultados apresentados esta quinta-feira mostram ainda um crescimento face aos níveis pré-pandemia, em 2019.

Como consequência dos resultados, a Total decidiu distribuir dividendos por 0,66 euros por ação.

Adicionalmente, o grupo decidiu, dado o "alto preço dos hidrocarbonetos e o índice de endividamento do grupo de menos de 20%", alocar 40% da tesouraria adicional gerada acima de 60 dólares por barril para recompra de ações.