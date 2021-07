Taxa de desemprego desce ligeiramente no mês de junho

A taxa de desemprego em junho foi de 6,9%, o que representa uma ligeira descida em relação ao mês anterior. Os dados do Instituto Nacional de Estatística sugerem uma melhoria no mercado de trabalho.

De maio para junho houve uma descida de 0,1 pontos percentuais. Os dados do INE apontam para uma descida de 1,5% do número de desempregados face ao mês anterior e de 4,4% em relação ao período homólogo de 2020.

A taxa de desemprego nos jovens aumentou 2 pontos percentuais e situou-se em 27,7%. Nos adultos foi estimada em 5,4%, o que representa uma descida de 0,3 pontos percentuais. Segundo o INE, cerca de 356 mil pessoas estavam desempregadas.

No número de empregados a subida ligeira sugere que houve melhoria no mercado do trabalho. A população empregada aumento 0,3% em junho, quando comparado com maio, e 4,5% em relação ao mesmo mês de 2020.

Na comparação a três meses, também há uma subida do número de empregados de 1,9%.