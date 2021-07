Taxa de desemprego recua para 6,9% em junho

Em junho, o desemprego em Portugal terá recuado. Apesar de ainda provisórios, os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), sinalizam uma diminuição da taxa de desemprego para 6,9%, menos 0,1 pontos percentuais do que o registado em maio.

No mês que fecha o primeiro semestre de 2021, a população desempregada recuou 1,5% em cadeia, ou seja, tendo como referência o mês anterior, e 4,4% em termos homólogos, para 356,1 mil pessoas. A população empregada cresceu, embora de forma mais moderada: 0,3% em cadeia e 4,5% face ao mesmo mês de 2020, para 4,79 milhões de pessoas. Já a população ativa aumentou 0,2% face a maio e 3,8% face a junho de 2020 para 5,15 milhões de pessoas.

Juntando todos os indicadores, os dados do INE apontam para uma descida da taxa de desemprego em junho para os 6,9% (menos 0,1 pontos percentuais do que em maio e menos 0,6 pontos percentuais do que em junho de 2020), em linha com o que vem acontecendo com o desemprego registado - medido pelo número de inscritos nos centros de emprego - que está no nível mais baixo desde o início da pandemia.

Subutilização do trabalho continua em queda

Além destes indicadores, há outro a merecer destaque: a taxa de subutilização do trabalho, que agrega além dos desempregados também os trabalhadores a tempo parcial que gostariam de trabalhar mais horas, os inativos disponíveis para trabalhar, mas que não procuram ativamente emprego e os inativos que procuram emprego mas não estavam disponíveis no imediato para aceitar uma vaga.

Este indicador voltou recuar em junho para os 12,7%, ou seja, menos 0,1 pontos percentuais do que em maio, mês em que já tinha protagonizado a primeira descida desde março deste ano, e menos 3 pontos percentuais do que no mesmo mês do ano passado.

Há, no entanto, más notícias nesta estatística. A taxa de desemprego entre os jovens, ajustada de sazonalidade, aumentou em junho para os 27,7%, quando em maio estava nos 25,6%. O INE contabiliza em junho mais de 95,8 mil jovens entre os 16 e os 24 anos sem trabalho em território nacional.

Nos dados divulgados esta quinta-feira, o INE reviu em baixa a estimativa inicialmente avançada para o desemprego em maio. Dos 7,2% estimados, a taxa de desemprego nacional recuou para os 7%.

Em maio, a população desempregada situou-se em 361,6 mil pessoas, tendo aumentado 2,2% (7,6 mil) em relação a abril de 2021 e 24,4% (70,8 mil) em relação a maio de 2020. Já a taxa de desemprego manteve-se inalterada em relação ao mês anterior, tendo aumentado 1 ponto percentual face a maio de 2020.