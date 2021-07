Dono da Zara compra 12% da REN e torna-se o segundo maior acionista

O dono da Zara tornou-se no segundo maior acionista da portuguesa REN, comprando a posição que pertencia ao Estado de Oman. Amancio Ortega passou também a ser o segundo maior acionista da gestora espanhola da rede energética, a REE.

“A Mazoon B.V. [da Oman Oilk] transmitiu à sociedade Pontegadea Inversiones S.L. a totalidade das ações que aquela detinha na REN, correspondendo a uma participação de 12,006% do capital social desta sociedade. Em resultado de tal aquisição, a Pontegadea Inversiones S.L. detém diretamente 12,006% dos direitos de voto na REN, sendo tais direitos de voto também imputáveis ao Sr. Amancio Ortega Gaona nos termos do Código dos Valores Mobiliários”, indica o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).