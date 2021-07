Renault recupera dos prejuízos de 2020, mas ainda está longe do período pré-covid

A Renault registou um lucro de 354 milhões de euros no primeiro semestre de 2021, anunciou a fabricante de automóveis francesa em comunicado esta sexta-feira. Com o aumento das vendas de automóveis, a marca conseguiu recuperar do prejuízo recorde que tinha sido atingindo no mesmo período do ano anterior (-7,3 mil milhões de euros).

O lucro antes de impostos foi de 368 milhões de euros, sendo que, depois de impostos, o grupo ficou com um resultado líquido de 354 milhões de euros (1,3 euros por ação).

A contribuir para este resultado esteve o aumento das receitas em 26,8% face aos primeiros seis meses de 2020, para 23.357 milhões de euros (excluindo a russa AvtoVAZ, dona da marca Lada, da qual o grupo Renault é acionista maioritário). Para tal contribuiu, em grande parte, a recuperação do mercado automóvel. De recordar que foi no primeiro semestre de 2020 que a covid-19 começou a atingir vários países do mundo, levando aos primeiros confinamentos.

Se compararmos estes resultados com o período pré-pandemia, a Renault regista ainda quedas significativas. Face ao primeiro semestre de 2019, as receitas caíram 16,7%. Já o lucro registado é inferior em 616 milhões de euros.

"Estes resultados são os frutos do nosso plano estratégico, concentrado na rentabilidade. Marcam apenas o primeiro passo na nossa reviravolta, que deverá acelerar com a chegada dos novos veículos em preparação" disse, citado na nota, o presidente executivo, Luca de Meo.

O grupo Renault espera que a crise de semicondutores leve a uma quebra de produção de 200 mil unidades ao longo de 2021, acima da sua previsão anterior (100 mil unidades).