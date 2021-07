"A uma crise não se responde com austeridade". Primeiro-ministro promete apoiar rendimentos, emprego e empresas

O primeiro-ministro garante que o combate à crise provocada pela pandemia não pode passar pela austeridade.

Em Vila do Conde, na apresentação dos candidatos autárquicos do PS no distrito do Porto, António Costa disse que "passado ano e meio, nós já temos tempo suficiente para comparar a forma como respondemos a esta crise e a resposta que foi dada à crise anterior. Para, de uma vez por todas, mais ninguém ter dúvidas que a uma crise não se responde com austeridade mas, pelo contrário, a uma crise responde-se com solidariedade, para apoiar os rendimentos, emprego e empresas".