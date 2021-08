Recrutamento para entrada de 475 funcionários públicos arranca esta 3.ª feira

Arranca esta terça-feira um novo processo de recrutamento para a entrada de 475 funcionários públicos.

Tratam-se, para já, de técnicos superiores, mas, em entrevista ao jornal ECO, a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública anunciou uma nova vaga de contratações em 2022, com mais cerca de mil funcionários.

Alexandra Leitão não entra na discussão se a Função Pública tem gente a mais ou a menos, mas tem uma certeza: tem técnicos superiores e trabalhadores qualificados a menos.

A ministra revela que os novos funcionários públicos vão ganhar mais. As verbas serão acauteladas no Orçamento do Estado para o próximo ano.

Veja mais: