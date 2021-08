Governo prevê crescimento da economia em 9% nos próximos dois anos

Com a vacinação a avançar a bom ritmo, com a maioria dos setores económicos praticamente retomados, o ministro da economia revela otimismo em relação ao crescimento económico do país.

"É mais provável que o crescimento da economia este ano se aproxime dos 5% do que dos 4%", adianta Pedro Siza Vieira.

Importante para a economia portuguesa é a manutenção da TAP. Esta quarta-feira, o jornal Público avança que até ao final do ano o Estado vai tornar-se o único acionista da companhia.

"A TAP é uma empresa verdadeiramente estratégica para o país" defende o ministro da economia.

A Comissão Europeia afirma que vai haver uma redução de capital para limpar prejuízos, assumindo depois o Estado 100% do grupo, no qual irá aplicar, 2.726 milhões de euros em capital até 2022. Bruxelas acrescenta que as medidas do Governo são "insuficientes".

O Governo terá notificado Bruxelas a 10 de junho, de que pretendia aplicar 3.200 milhões de euros na TAP, um montante que tem em conta os 1.200 milhões já emprestados no ano passado.

Veja também: