Liga espanhola fecha negócio milionário com fundo que comprou 25% da Sonae MC. Real Madrid está contra

A La Liga prepara-se para vender 10% da nova entidade que irá gerir as duas principais ligas de futebol espanhol ao fundo de private equity CVC por 2,7 mil milhões de euros, noticiou o Financial Times na quarta-feira. Este negócio, que tem de ser aprovado pelos 42 clubes que competem nas primeira e segunda divisões, já conta com um opositor de peso: o todo-poderoso Real Madrid, diz o jornal.

Depois do duro golpe deste ano com o fim abrupto do projeto de Superliga europeia, e numa altura em que os grandes clubes do continente lidam com problemas de liquidez, o negócio visa "liderar a transformação que o mundo do entretenimento está a viver e impulsionar ao máximo todas as oportunidades de crescimento dos clubes para desenvolver um novo modelo de negócio que lhes permita diversificar e intensificar a geração de receitas e os modelos de comercialização, acelerando a sua transformação digital", pode ler-se no comunicado da La Liga.

Os 2,7 mil milhões serão aplicados junto de 90% dos clubes e abrangerá igualmente futebol feminino, futebol semi-profissional e não-profissional, explica a liga espanhola. Este negócio avalia a La Liga em 24,3 mil milhões de euros.

O fundo luxemburguês CVC - investidor em outros desportos, como no torneio das Seis Nações de râguebi - andou recentemente às compras em Portugal, adquirindo 25% da subsidiária que agrega os negócios de retalho da Sonae, a Sonae MC, por 528 milhões de euros.