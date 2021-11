Produção portuguesa de cerveja caiu 6% em 2020

Portugal contribuiu com 697 milhões de litros para a produção de cerveja com álcool na União Europeia, 2,2% do total, uma queda de 6% face a 2019, ano em que a produção foi de 739 milhões de litros, segundo dados do Eurostat divulgados esta quinta-feira por ocasião do Dia Internacional da Cerveja, que se celebra a 6 de agosto.

Já na cerveja sem álcool e com um teor alcoólico de menos, ou igual a, 0,5%, as fábricas portuguesas deram ao mundo 12 milhões de litros. Este valor representa um contributo de 0,9% para o total dos 27 países da União Europeia, e uma queda de 58% face ao ano anterior, de produção na ordem dos 28,7 milhões de litros.

A União Europeia produziu em 2020, ano de pandemia, 33,2 mil milhões de litros de cerveja. Mais especificamente, 31,8 mil milhões de cerveja com álcool, e 1,3 mil milhões sem. Contas feitas, produziu-se, no ano passado, um total de 74 litros de cerveja com álcool por cabeça nos 27 Estados-Membros.

A Alemanha foi o maior produtor europeu em 2020, produzindo 7,5 mil milhões de litros de cerveja com álcool, ou 24% da produção total da União Europeia. Uma em cada quatro cervejas produzidas na União é alemã, realça o Eurostat. A Polónia é a segunda maior produtora dos 27, com 3,8 mil milhões de litros, ou 12% do total, e Espanha a terceira, com 3,3 mil milhões de litros, ou 10% da produção total.

Depois de uma quebra no consumo mundial com a disseminação do vírus da Covid-19 no ano de 2020, as perspetivas para o setor são boas, como prova um aumento das vendas em 2021 das maiores cervejeiras mundiais.