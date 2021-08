Greve na CGD. Administração fala em 20% de adesão, mas sindicatos apontam para 70%

Os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos cumpriram esta segunda-feira, dia 9 de agosto, um dia de greve. Exigem uma atualização dos salários e informações sobre a restruturação em curso.

A motivação por condições melhores levou-os à rua. Dizem não aguentar mais o clima que se vive nas agências da Caixa.

Poucos minutos depois do início do protesto, a administração do banco reagia dentro de portas.

Os trabalhadores pedem uma atualização dos salários e exigem ser informados sobre os processos de reestruturação que impliquem a saída de funcionários.

Os sindicatos acusam a administração de barrar o diálogo na guerra dos números.

A Caixa fala em 20% de adesão. Os sindicatos dizem que 70% dos trabalhadores aderiram à greve.