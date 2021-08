Mais de 136 mil desempregados não recebem subsídio

Em junho, 377.872 pessoas estavam desempregadas em Portugal e destas apenas 241.687 recebiam prestações de desemprego.

Os jovens e os trabalhadores com contratos mais precários são os mais afetados por não preencherem os requisitos de acesso ao subsídio de desemprego, mas segundo o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, "a redução registada em junho pode estar relacionada com a diminuição acentuada de inscritos nos centros de emprego – desde março de 2021 até junho verificou-se uma redução de 55 mil pessoas inscritas nos centros de emprego, o que reflete a recuperação e a normalização da atividade económica".