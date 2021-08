Trabalhadores da Altice contestam despedimento coletivo de mais de 200 pessoas

Os trabalhadores da Altice continuam a contestar o despedimento coletivo de mais de 200 pessoas, anunciado em junho pela empresa.

A CT explica ainda que "nestes números estão incluídos os quatro trabalhadores que estão ao abrigo do Artigo 63.º do Código do Trabalho (abrangidos pela proteção em caso de despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante ou trabalhador no gozo da licença parental)", sendo que estes colaboradores "irão aguardar parecer da CITE (Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego), que tem como data prevista" o dia 30 de novembro.

Esta sexta-feira, manifestam-se frente à residência oficial do primeiro-ministro, por considerarem que esta ação é ilegal. Vão "exigir que o Governo assuma com frontalidade que não concorda com os despedimentos coletivos na Meo e na PT Contact e que se a Altice Portugal insistir nesse caminho pode ficar de fora do acesso aos muitos milhões do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que irão ser disponibilizados para o setor das telecomunicações".

Contactada pela SIC, a Altice prefere não se pronunciar sobre um processo que ainda está em curso.

