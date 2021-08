Shell vai pagar 95 milhões de euros a comunidades nigerianas por derrames de petróleo

A gigante petrolífera Shell concordou hoje em pagar 95 milhões de euros a comunidades no sudeste da Nigéria cujas terras foram devastadas por derrames de petróleo na década de 1970, anunciaram advogados das duas partes.

"A ordem de pagar 45,9 mil milhões de nairas [94,9 milhões de euros] aos queixosos é para satisfazer plena e finalmente a sentença", afirmou a subsidiária nigeriana da Shell, a Shell Petroleum Development Company of Nigeria, numa declaração citada pela agência France-Presse.

A Shell foi condenada pela primeira vez em 2010, mas a empresa tinha contestado, de forma repetida, a decisão, sem sucesso. Agora, a empresa chegou a um acordo com as comunidades no Supremo Tribunal de Abuja.

O advogado que representa as comunidades Ejama-Ebubu, no estado de Rivers, Lucius Nwosa, confirmou a decisão à AFP.

"Esta decisão vem na sequência da determinação desta comunidade em obter justiça", acrescentou.

A empresa anglo-holandesa Shell concordou em pagar uma compensação à comunidade, mas manteve que os derrames de petróleo foram causados por terceiros durante a guerra civil da Nigéria, entre 1967 e 1970, durante a qual muitos oleodutos e infraestruturas foram danificados.

O Movimento para a Sobrevivência do Povo Ogoni saudou a decisão num comunicado.

"Esperamos que este julgamento forneça as bases para enfrentar a injustiça longa e duradoura sofrida pelo povo Ogoni", apontou o movimento.

Em 2015, a Shell tinha concordado pagar 70 milhões de dólares (63 milhões de euros) em compensações a cerca de 15.500 residentes em Ogoniland e em começar a limpar um derrame de petróleo ocorrido em 2008, embora a empresa tenha sempre mantido que a sabotagem artesanal dos oleodutos pelos habitantes locais era a principal causa de poluição.