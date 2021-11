Bolsa de Lisboa arranca em terreno positivo. Sonae lidera ganhos

O PSI-20 começou a sessão desta quinta-feira a valorizar 0,2% para 5.193,41 pontos, às 8h25. Das 18 cotadas do índice de referência da bolsa lisboeta, 10 encontram-se no "verde", com destaque para a Sonae, que lidera os ganhos.

A Sonae valoriza 0,94% para 0,8575 euros por ação. Mas não é a única dos "grandes" da bolsa lisboeta que arrancam o dia em terreno positivo. A ajudar a valorização do PSI-20 estão também a EDP (0,51% para 4,544 euros por ação), Galp (0,21% para 8,618 euros), NOS (0,49% para 3,314 euros), CTT (0,23% para 4,4 euros) e BCP (0,24% para 0,125 euros).

Em sentido contrário, a impedir uma valorização mais expressiva do índice de referência lisboeta, estão três cotadas, entre as quais a EDP Renováveis e a Jerónimo Martins que perdem 0,58% e 0,29% para 20,6 e 17,43 euros por ação, respetivamente.

Porém, a liderar as perdas está a Ramada que desvaloriza 0,68% para 5,8 euros por ação.

No geral, 10 das 18 cotadas encontram-se em terreno positivo e apenas três negoceiam em baixa. As restantes encontram-se sem alteração face ao fecho de quarta-feira.