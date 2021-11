Petrolíferas americanas querem produzir combustíveis renováveis em modo 'low-cost'

As duas maiores empresa petrolíferas americanas, Exxon Mobil e Chevron, querem crescer na área dos combustíveis renováveis, encontrando formas de fabricar esses produtos nas instalações já existentes, avança a "Reuters".

O objetivo das duas empresas - que têm sido criticadas por uma abordagem menos urgente aos investimentos renováveis do que as rivais europeias - é produzir combustíveis sustentáveis sem gastar os milhares de milhões de dólares que algumas refinarias estão a gastar para reconfigurar as operações de fabrico de tais produtos.

Assim, estão a estudar uma forma de processar matérias-primas de base biológica como óleos vegetais e biocombustíveis parcialmente processados para produzir gasóleo e gasolina renováveis, bem como combustível de aviação sustentável.

Na Exxon foi criado um grupo de trabalho para analisas as normas internacionais para determinar a capacidade dos refinadores para co-processar até 50% de certos tipos de bioalimentos para produzir combustível de aviação sustentável.

Já a Chevron está a estabelecer uma parceria com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA e o Conselho de Recursos Aéreos da Califórnia para encontrar um caminho para a produção de combustível que seja elegível para créditos de emissões.

O Congresso dos Estados Unidos está a considerar legislar sobre incentivos fiscais para promover a produção de combustíveis sustentáveis. Algumas refinarias, como a Valero Energy, sediada em San Antonio (Texas) e a Neste sediada na Finlândia, aumentaram a produção de combustíveis renováveis a partir de óleos usados e óleos vegetais, para beneficiarem de incentivos financeiros federais e estatais.