Empresas de trabalho temporário criticam propostas do Governo e dizem-se "estigmatizadas"

Em causa estão algumas das 64 propostas que compõem a "Agenda do Trabalho Digno e Valorização dos Jovens no mercado de trabalho", entregue pelo Governo aos parceiros sociais e que inclui um conjunto de medidas que prometem dificultar muito a vida à empresas de trabalho temporário (TT). Se entre os representantes dos patrões o documento já tinha sido alvo de muitas críticas, exatamente no que respeita à intenção do Executivo de limitar o recurso a esta modalidade, é agora a vez da associação do sector fazer eco das preocupações dos empresários do recrutamento temporário. A Associação Portuguesa das Empresas do Setor Privado de Emprego e de Recursos Humanos (APESPE-RH) considera que algumas das propostas limitarão fortemente a atividade das empresas de TT que se dizem alvo de uma "visão estigmatizada" por parte do Governo.

“É tempo de o Governo parar de encarar o trabalho temporário com uma visão estigmatizada e perceber que as Agências Privadas de Emprego são agentes económicos que concorrem para suprir as necessidades de flexibilidade externa das empresas utilizadoras, ao mesmo tempo que agilizam o ingresso ou o regresso no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que qualificam e requalificam profissionais de todas as idades”, vinca Afonso Carvalho, Presidente da APESPE-RH.

Na base da "discórdia" entre os empresas de TT e o Governo estão propostas como o reforço das regras sobre a sucessão de contratos de utilização que consta da Agenda do Trabalho Digno. O Governo quer impor maior regulação ao sector e impedir o seu recurso abusivo, e para isso anunciou maior fiscalização ao sector do TT e alterações legislativas para travar, por exemplo, a celebração de novos contratos de utilização com sociedades em domínio de grupo ou que mantenham estruturas organizativas comuns com o empregador, evitando assim que um trabalhador se perpetue em funções temporárias em várias empresas do mesmo empregador.

No documento, a que o Expresso teve acesso, o Governo propõe ainda consagrar legalmente a obrigatoriedade de constituição de um quadro de pessoal fixo nas empresas de TT, tornar mais rigorosas as regras para a renovação de contratos de trabalho, aproximando-as dos contratos a termo. Quer ainda reforçar a regulação e transparência destas empresas e outros operadores do setor, impondo sanções mais pesadas em casos de incumprimento e define, por exemplo, que em caso de celebração de contrato de utilização com uma empresa de TT não licenciada, a integração do trabalhador é feita com contrato sem terno na empresa utilizadora, salvo se este escolher estabelecer contrato com a empresa de TT. No essencial, trata-se de "desincentivar de forma transversal o recurso ao trabalho não permanente", como consta da súmula de propostas entregue aos parceiros sociais.

Sinais vermelhos

A APESPE-RH diz que o documento tem aspetos positivos, em linha com um conjunto de propostas que a própria associação já tinha feito chegar ao Executivo, como "o reforço da regulação e maior transparência do setor; o desincentivo ao recurso injustificado ao trabalho não permanente; a regulação de novas formas de trabalho associadas à economia digital; o reforço da proteção dos jovens no âmbito dos estágios profissionais; o aumento da carga contraordenacional para a atividade de empresas de TT não licenciadas; ou a introdução de maior controlo e exigência nos requisitos de atribuição e manutenção das licenças das empresas de Trabalho Temporário". No entanto, são vários os sinais vermelhos que Afonso Carvalho encontra no documento.

"As principais propostas identificadas pela APESPE-RH como potencialmente negativas são a aproximação das regras do TT às do contrato de trabalho a termo", realça o presidente. "O eventual estabelecimento de percentagens de trabalhadores com “vínculos mais estáveis” em empresas de trabalho temporário, que é potencialmente inconstitucional por não existir para as restantes empresas e por violar o princípio da iniciativa privada e da igualdade; a alteração da intervenção da ACT para conversão de contratos a termo em contratos sem termo, algo que a APESPE-RH defende que deve manter-se em exclusivo nos Tribunais do Trabalho; entre outras, que incluem ainda a fusão indevida do conceito de “outsourcing” com “trabalho temporário”, estão, segundo o representante dos empresários do sector, a causar forte apreensão.

O presidente da APESPE-RH diz que o documento "não apresenta propostas concretas no sentido de estabelecer ou reforçar a formação ou requalificação dos jovens e dos demais trabalhadores” e defende que “o caminho deve ser no sentido de incentivar todas as formas de contratação que estão perfeitamente reguladas e ao serviço de quem cria emprego e de quem faz a economia mexer, as empresas".

Afonso Carvalho vinca que "o mundo do trabalho mudou e a flexibilidade laboral, tal como a pandemia veio demonstrar, tornou-se essencial”. Recordando que "o setor do trabalho temporário garante centenas de milhares de empregos, e terá sido determinante para apresentar taxas mais baixas de desemprego ao integrar trabalhadores, incluindo muitos jovens, no mercado de trabalho", realça que "a lei já acautela a generalidade das realidades descritas neste documento". Mais, defende que "o Estado deve focar-se no reforço da capacidade inspetiva da ACT e demais autoridades e apostar antes nas formações, nas supervisão e nas sanções ao incumprimento da lei”.

E vai mais longe ao acusar o Executivo de se distanciar das diretivas internacionais em matéria de TT: "a conceção de medidas do documento tem uma direção inversa ao enquadramento legal internacional, como a Convenção n.º 181 da organização Internacional do Trabalho e a Diretiva 2008/104/CE da União Europeia. Estas visam a proteção dos trabalhadores, mas também reconhecem o papel que as agências de emprego privadas podem desempenhar no bom funcionamento do mercado de trabalho, demonstrando uma postura favorável ao seu funcionamento, nomeadamente neste caso as empresas de Trabalho Temporário", conclui.