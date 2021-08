BCP e Galp arrastam PSI-20 para perdas

O principal índice português arrancou, na sessão desta terça-feira, em baixa de 0,16% para os 5211,92 pontos. O PSI-20 negociava em consonância com as principais bolsas europeias, com o índice no vermelho pouco depois do início da negociação. O Eurostoxx 50 perdia, há momentos, 0,64% para os 4202,44 pontos.

A pressionar estavam o BCP e a Galp, liderando as perdas. O banco depreciava 1,05% para os 0,1222 euros e a energética caía 0,73% para os 8,47 euros. No vermelho, entre as grande cotadas do índice, estavam a EDP e a EDP Renováveis, a perder 0,07% e 0,1% para os 4,555 euros e os 20,78 euros, respetivamente.

A Sonae e a Nos também negociavam em baixa, recuando 0,34% e 0,18% para os 0,8835 euros e os 3,374 euros, respetivamente.

A Jerónimo Martins e os CTT, entretanto, começaram a sessão no verde. A retalhista era transacionada em alta de 0,09% para os 17,64 euros, ao passo que os títulos do serviço postal valorizavam 0,45% para os 4,445 euros.

A Pharol liderava as subidas, com 1,10% de ganho para os 0,101 euros.