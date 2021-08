Emprego público em máximos de dez anos, mas maioria de novos contratos é a prazo

O número de funcionários públicos atingiu no mês de junho os 731.258 trabalhadores, um máximo desde 2011, ano marco na crise de dívida soberana em Portugal com a assinatura do resgate ao País, noticia esta terça-feira o Correio da Manhã. Os dados são da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

Contudo, segundo o Jornal de Negócios, 58% do emprego criado pelo Estado foi a prazo na comparação entre 2020 e 2021.

No mês de junho de 2021, segundo a Síntese Estatística da DGAEP, havia 731.258 funcionários públicos, mais 3.473 face ao mesmo mês há dez anos. Desde 2015, realça o relatório, o emprego público "tem registado um saldo líquido positivo e crescente de postos de trabalho", contrariando a tendência dos anos anteriores dessa década. O ano de 2012, nota o matutino, foi o ano de pico de perda de emprego, com menos 27.884 funcionários.

Face ao ano passado, o emprego público cresceu 3,7% no mês de junho, ou perto de 26 mil postos de trabalho adicionais, a maior subida desde 2012, ano de início da série de dados. O reforços de emprego na Função Pública nesse mês recaíram nas escolas e jardins-de-infância (mais 8.407 empregos) e no Serviço Nacional de Saúde (mais 7.060 empregos), acrescenta o jornal.