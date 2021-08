Emprego sobe 1,8% na União Europeia no segundo trimestre

Na zona euro e na União Europeia (UE), o número de pessoas com emprego aumentou 1,8% no segundo trimestre de 2021 face ao período homólogo, segundo dados divulgados pelo Eurostat, um reflexo da melhoria da situação sanitária e das medidas de manutenção de emprego no Velho Continente.

Este valor compara com a queda homóloga de 1,8%, na zona euro, e de 1,6%, no conjunto dos países da UE, registada no primeiro trimestre deste ano, detalha o instituto europeu de estatística, esta terça-feira.

Face ao trimestre anterior, o emprego aumentou 0,5% na zona euro e 0,6% na UE. No primeiro trimestre, tinha sido registada uma quebra em cadeia de 0,2% tanto nos países da moeda única como nos 27 países da UE.

Há uma semana, o Instituto Nacional de Estatística (INE), nos dados relativos a emprego, estimava que, no segundo trimestre, o emprego em Portugal tivesse subido 4,5% face ao trimestre homólogo, 2,8% em cadeia, e 0,8% acima dos números do segundo trimestre de 2019.