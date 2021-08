PSI-20 atinge níveis pré-covid

O PSI-20 abriu em alta e assim continuou, tendo fechado a sessão desta quarta-feira com uma valorização de 1,26% para 5.310,63 pontos. Destaque para os disparos da família EDP e também do BCP.

Esta sessão teve a maior pontuação de fecho desde fevereiro de 2020, antes do primeiro caso de covid-19 em Portugal (diagnosticado a 2 de março).

A grande impulsionadora do índice de referência em Portugal é a EDP Renováveis, que voou mais de 4,13% esta quarta-feira para 21,7 euros por ação (o valor mais alto desde fevereiro deste ano). A empresa "mãe", EDP, também avançou - e não foi pouco - tendo acabado o dia com ganhos de 2,15% para 4,64 euros.

Entre as energéticas também a REN valorizou, 1,03% para 2,445 euro por ação. Por outro lado a Galp teve a maior queda do dia ao perder 1,03% para 8,61 euros.

Outro dos grandes "voos" desta sessão corresponde ao BCP, que avançou 3,77% para 0,1267 euros por ação.

Mas também outros "grandes" da bolsa lisboeta ajudaram o PSI-20 a chegar aos valores pré-pandemia, nomeadamente os CTT, a NOS e a Jerónimo Martins.

Em sentido inverso, além da Galp, estiveram mais três cotadas, que acabaram o dia em terreno negativo. Entre elas a Sonae que perdeu 0,34% para 0,8865 euros por ação.

No total, 13 das 18 cotadas acabaram o dia com ganhos e quatro tiveram uma prestação negativa. A Ibersol não sofreu alterações face ao dia anterior.

Lisboa segue assim a tendência europeia, onde as maiores bolsas viram ganhos no final desta quarta-feira, à exceção do CAC 40 (índice de referência francês) e do FTSE 100 (de Londres).