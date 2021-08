Santander Consumer quer dar crédito a mais marcas da Stellantis

O acordo assinado entre o Santander e a antiga PSA em 2014 traduziu-se na compra de 50% do negócio financeiro das marcas de automóveis Peugeot, Citroën e DS em 11 países. Agora, depois da fusão da PSA com a Fiat Chrysler, o banco espanhol quer aumentar o número de marcas com as quais trabalha dentro da nova entidade, a Stellantis.

A notícia é do jornal espanhol "Cinco Días" na edição desta quarta-feira. O banco liderado por Ana Botín quer expandir o negócio da unidade de crédito automóvel para as marcas Opel e Fiat por agora, com os olhos postos em expansões posteriores. Estas unidades financiam os stocks dos concessionários e fornecem crédito no retalho.

O problema, diz o jornal, é que a Stellantis tem acordos vigentes noutras marcas e noutros mercados com bancos concorrentes. O francês Crédit Agricole tem os mercados italiano e norte-americano, ao passo que as marcas Opel e Vauxhall - que ficaram de fora no acordo de 2014 - estão a ser geridas pelo também francês BNP Paribas.

Como estes acordos têm prazo de validade, o banco espanhol está atento ao seu fim e pretende assumir a maior parte destes negócios no futuro, diz o "Cinco Días" citando fontes do setor.