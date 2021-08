Sinistralidade custou mais de 6 mil milhões de euros no primeiro semestre

O custo que as seguradoras tiveram com sinistros aumentou mais de 30% em Portugal no primeiro semestre, correspondendo a mais 1,4 mil milhões que em 2020 e 1,5 mil milhões que em 2019, revela o Relatório de Evolução da Atividade Seguradora, divulgado esta quarta-feira pela reguladora ASF (Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões).

"Os custos com sinistros verificaram um aumento significativo de 31,7%" face ao primeiro semestre de 2020, tendo custado mais de 6 mil milhões de euros (4,6 mil milhões no mesmo período do ano passado). É um aumento ainda maior face a 2019 (4,5 mil milhões).

"No ramo Vida, os custos com sinistros aumentaram 46,1%, e, nos ramos Não Vida, registaram um crescimento de 4,6%", especifica o relatório.

Em "Vida" o aumento dos sinistros é explicado "pela saída de contratos por vencimento, cujo peso no total de sinistros foi de cerca de 59%".

Já no ramo "Não Vida" a reguladora destaca o ramo "Doença", que cresceu 16,1%, mas também o ramo "Automóvel" e "Acidentes de Trabalho" viram aumentos de 2,7% e 3,3% respetivamente. Em sentido inverso, houve uma diminuição dos custos com sinistros com "Incêndios e Outros Danos".

Venda de seguros aproxima-se dos níveis pré-covid

A venda de seguros em Portugal atingiu 6,36 mil milhões de euros entre janeiro e junho, mais 35,6% face ao período homólogo, mas ainda ligeiramente abaixo dos 6,46 mil milhões no mesmo período de 2019 (antes da pandemia).

A recuperação foi, na sua maioria, sustentada pelo crescimento de 83,1% dos seguros "Vida" (isto é, seguros de vida, de nupcialidade/natalidade, ligados a fundos de investimento e operações de capitalização) ao passo que os "Não Vida" apenas aumentaram 3,1%. Neste último ramo, destaque para o crescimento de 8,3% no ramo "Doença", já o "ramo Incêndio e Outros Danos assim como a modalidade Acidentes de Trabalho apresentaram igualmente acréscimos, de 3,6% e 3,9% respetivamente".

Adicionalmente, a ASF dá conta que, entre janeiro e junho, "os resultados líquidos das empresas de seguros sob supervisão prudencial da ASF foram de cerca de 315 milhões de euros (das 38 empresas de seguros, 36 apresentam valores positivos)".