PSI-20 acompanha Europa nas fortes quedas. Oito cotadas com perdas acima dos 1%

Depois de ter fechado a sessão de quarta-feira com ganhos de 1,26% e de ter alcançado niveis pré-Covid, o PSI-20 arranca a negociação desta esta quinta-feira em baixa de 0,67% para os 5274,88 pontos. Os grandes índices europeus registavam, há momentos, fortes quedas. O Eurostoxx 50 recuava 1,27% para os 4136,24 pontos pouco depois da abertura da sessão.

Apenas uma cotada das 18 do índice apresentava ganhos - a Ramada, que subia 0,68% para os 5,90 - ao passo que a Jerónimo Martins se mantinha inalterada nos 17,95 euros.

A Galp prosseguia as perdas da sessão anterior, liderando as quedas no início da sessão: a energética recuava 2,44% para os 8,80 euros. O BCP, outro peso-pesado do PSI-20, ocupava o segundo lugar dos maiores perdedores desta manhã, depreciando 1,66% para os 0,1246 euros por ação.

A EDP e a EDP Renováveis também negociavam na lista vermelha, perdendo 0,69% e 0,55% para os 4,617 euros e 21,58 euros, respetivamente.

A Sonae, que anunciou na quarta-feira a conclusão do processo de venda de 25% da subsidiária do retalho Sonae MC ao fundo luxemburguês CVC, perdia 0,85% para os 8,79 euros.

Entre as oito cotadas com perdas acima dos 1%, contavam-se também os CTT (-1,55% para os 4,435 euros), a Semapa (-1,54% para os 11,54 euros), a Navigator (-1,37% para 3,034 euros) e a NOS (-1,10% para os 3,422 euros).