Portugal volta a ser o país da União Europeia que mais remessas recebe dos emigrantes

Portugal regressou ao primeiro lugar dos países da União Europeia que mais remessas receberam dos portugueses da diáspora, num total de 3,6 mil milhões de euros a entrar no País em 2020, noticia o Negócios esta quinta-feira com base em dados do Banco de Portugal. Em 2019, a Roménia tinha suplantado Portugal como maior recebedora de remessas de emigrantes.

O País recebe mais do que envia em termos de balança de capitais: os estrangeiros que vivem em Portugal enviaram, no ano passado, 486 milhões de euros para o exterior. A diferença entre as remessas recebidas e enviadas resulta num saldo positivo de 3,1 mil milhões de euros, segundo o jornal.

Em 2020, depois de Portugal, a Roménia e a Polónia foram os países da União que mais remessas receberam da sua diáspora.