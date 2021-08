Regiões de Coimbra e Viseu têm as casas mais baratas do País

Penacova, no distrito de Coimbra, é o concelho com o metro quadrado mais barato do País, segundo um estudo do portal imobiliário Idealista com base nos anúncios publicados no site. A análise mostra que, dos 25 concelhos do ranking, a maioria situa-se nos distritos de Coimbra e de Viseu.

Seguem-se, entre os municípios com médias mais baixas, Mortágua (distrito de Viseu), com 447 euros por metro quadrado, Nisa (Portalegre), com 467 euros, Góis (Coimbra), com 467 euros, e Belmonte (Castelo Branco), onde o metro quadrado custa em média 481 euros.

O estudo acrescenta que, com menos de 500 euros por metro quadrado, estão os concelhos de Tondela (distrito de Viseu, 491 euros), Arganil (Coimbra, 496 euros), Fronteira (Portalegre, 496 euros) e Vouzela (Viseu, 497 euros).

Seguem-se Nelas (Viseu, 508 euros), Crato (Portalegre, 511 euros), Proença-a-Nova (Castelo Branco, 516 euros), Santa Comba Dão (Viseu, 520 euros), Idanha-a-Nova (Castelo Branco, 526 euros), Alcanena (Santarém, 531 euros), Mangualde (Viseu, 533 euros), Miranda do Corvo (Coimbra, 537 euros), Alvaiázere (Leiria, 540 euros), Avis (Portalegre, 546 euros), Vila Nova de Poiares (Coimbra, 547 euros) e Castro Daire (Viseu, 555 euros).

A lista termina com os municípios de Castanheira de Pêra (Leiria, 566 euros), Alpiarça (Santarém, 564 euros) e Vila de Rei (Castelo Branco, 558 euros).