Volkswagen pode voltar a cortar produção por falta de semicondutores

A Volkswagen assumiu esta quinta-feira que pode voltar diminuir a produção de automóveis devido à falta de semicondutores, noticia a Reuters. A construtora alemã prevê que o fornecimento de chips no terceiro trimestre seja "muito volátil e escasso", disse fonte da empresa à agência. "Não excluímos mudanças adicionais na produção".

A falta de semicondutores está a afetar fortemente as construtoras de automóveis em todo o mundo desde o final do ano passado. Se nos primeiros meses da pandemia o grande problema era a queda abrupta da procura, atualmente, com a procura a recuperar, o dilema está do lado da oferta, com a falta deste componente essencial que está a afetar outras indústrias.

Entretanto, a Volkswagen prevê que mais à frente no segundo semestre a situação melhore e que consiga compensar as falhas de produção da primeira metade do ano.