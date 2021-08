Farfetch passa de prejuízo a lucro de 75 milhões de euros no segundo trimestre

A Farfetch registou um lucro de 87,9 milhões de dólares (75 milhões de euros ao câmbio atual) no segundo trimestre de 2021 face a um prejuízo de 435,9 milhões de dólares (372 milhões de euros) no trimestre homólogo, segundo o comunicado da plataforma de comércio eletrónico aos mercados de quinta-feira.

A faturação subiu 43,5% para os 523,3 milhões de dólares (446,7 milhões de euros) no segundo trimestre face a 364,7 milhões de dólares (311,3 milhões de euros) homólogos, apesar de ter sido acompanhada por um aumento dos custos na ordem dos 42,8%, para os 293,2 milhões de dólares (250,3 milhões de euros), face a 205,3 milhões de dólares (175,3 milhões de euros) no segundo trimestre de 2020.

Este aumento das despesas da empresa deve-se sobretudo à subsidiação dos envios de produtos aos clientes, a presença em países com custos mais altos de envio e à inclusão do imposto digital europeu nesta rubrica, esclarece a Farfetch.

"Estou surpreendido com a resiliência da indústria do luxo, que depois de um período sem precedentes, já regressou ao crescimento com os fundamentais a mostrarem ainda mais força", disse o português José Neves, presidente executivo e fundador da plataforma, citado no comunicado, assinalando que o valor bruto da mercadoria "duplicou nos últimos 24 meses".

O valor bruto da mercadoria o mede o volume em dólares das encomendas num determinado período, o que inclui valor dos bens, preços de envio e direitos aduaneiros, e líquido de devoluções, cancelamentos e IVA, sendo assim um indicador-chave para avaliar a procura das plataformas de comércio eletrónico.