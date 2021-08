Pânico nas bolsas acalma e dá lugar a ligeiros ganhos no PSI-20

O principal índice português abriu esta sexta-feira a negociar em alta de 0,2% para os 5.314,28 pontos, depois das fortes quedas do dia anterior em toda a Europa.

O disseminar da variante Delta por todo o mundo, os temores associados à eficácia das vacinas, e a possível diminuição do programa de compra de ativos por parte da Fed dos Estados Unidos já neste Outono provocaram uma venda global de ações em todos os mercados do Velho Continente na quinta-feira.

Na Europa, as praças negociavam praticamente inalteradas ou em queda, com o francês CAC a negociar em alta ligeira de 0,051% nos 6.609,7 pontos, o alemão DAX a recuar 0,19% para os 15.735,25 pontos, e o britânico Footsie a cair 0,15% para os 7.047,94 pontos.

Em Portugal, a EDP Renováveis subia 1,37% para os 22,14 euros, liderando os ganhos. com a Jerónimo Martins a seguir-se, subindo 0,58% para os 18,155 euros. A EDP estava em terceiro nas valorizações, avançando 0,57% para os 4,782 euros por título. Os três pesos-pesados ajudavam, à primeira hora de negociação, a trazer o índice para o verde.

As quedas, entretanto, eram lideradas pelos CTT, com um recuo de 1% para os 4,435 euros por ação. O BCP impedia maiores ganhos esta sexta-feira, caindo 0,56% para os 0,1245 euros. A Nos - que já tem a rede 5G pronta e que está à espera do desenlace do leilão para pô-la em funcionamento - recuava 0,35% para os 3,436 euros.