Pão português é o 10.º mais barato da União Europeia

Portugal está no 10.º lugar na lista de preços do pão e cereais mais baratos da União Europeia (UE) medidos em paridade de poder de compra, segundo dados do Eurostat divulgados esta sexta-feira e relativos ao ano 2020.

Ao comparar o preço português com o nível médio de preço de todos os países da UE, representado pelo número 100, Portugal fica com um índice de nível de preços de 97,1. Perto, mas ainda assim abaixo, da média europeia.

Mesmo assim, o pão encareceu face à média europeia de 2019, ano em que Portugal registou um índice médio de preços de 96. E para 2021, apesar de ainda não haver dados, havia já quem avisasse, no final do ano passado, que a tendência deveria ser de ainda mais aumentos.

Dezassete países da União têm pão mais caro do que Portugal. O pão e os cereais mais caros são os da Dinamarca, com um índice de nível de preços de 153, seguidos dos da Áustria (135), e, ex-aequo com um índice de 127, o Luxemburgo, a Finlândia e a Suécia.

O pão e cereais mais baratos da União Europeia estão na Roménia, com um índice de 56, na Bulgária, com 67, e na Polónia, com 70.