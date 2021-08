Transportes. Autocarros recuperam passageiros mais depressa do que metro em Lisboa e Porto

Os transportes públicos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto perderam 43,7% de passageiros no primeiro semestre de 2021 face ao período homólogo de 2020, altura de grande queda no tráfego com o início da pandemia no País.

Porém, as quedas de passageiros mais fortes sentem-se nos serviços de metropolitano de Lisboa e Porto e de transporte fluvial da capital, com os autocarros a registarem recuos menos pronunciados no tráfego, noticia esta sexta-feira o "Jornal de Negócios".

De acordo com os dados fornecidos pelo Ministério do Ambiente e Transição Energética ao jornal, os Metros de Lisboa e Porto viram o número de passageiros cair, no primeiro semestre, 65,4% e 51,8%, face ao período homólogo.

A Transtejo/Soflusa, que gere o transporte público fluvial entre as duas margens do rio Tejo na capital, viu o tráfego decrescer 54,8%. Contudo, a Carris, de Lisboa, e a STCP, do Porto, registaram quedas de 4% e de 11% face ao mesmo período de 2020.

O jornal realça que, até junho deste ano, viajaram nos meios de transporte públicos das duas áreas metropolitanas menos 85 milhões de pessoas.