Fundos de investimento em Portugal alcançam melhor semestre de sempre

Junho foi o décimo quarto mês consecutivo em que os fundos de investimento nacionais conseguiram captar investimento, mais precisamente, 277,8 milhões de euros, um montante que elevou para 1.972,9 milhões o valor levantado em subscrições no acumulado do primeiro semestre do ano, segundo os dados divulgados no relatório mensal da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património (APFIPP) e citados pelo "Jornal de Negócios".

Este valor representa um recorde, ultrapassando já os cerca de 1.500 milhões de euros recolhidos no ano passado e o anterior recorde, registado nos primeiros seis meses de 2005, quando os fundos atraíram 1.241 milhões de euros.

Segundo o jornal, as perspetivas de inflação têm empurrado os investidores para os fundos, pois os depósitos a prazo ou os certificados apresentam rendimentos nulos ou muito reduzidos.

Os fundos preferidos dos investidores são os planos poupança-reforma (PPR), que captaram 505,2 milhões de euros, com uma quota de mercado de 21,2% e com um montante de ativos sob gestão de 3.639,6 milhões de euros, como indica o "Jornal de Negócios". Estes produtos cresceram bastante nos últimos anos, em parte devido aos benefícios fiscais.