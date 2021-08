Deco quer que todo o material escolar possa ser deduzido em IRS

A Deco pretende uma alteração da lei que permita que todo o material escolar possa ser deduzido em IRS. Atualmente, as propinas, serviços de explicações ou os materiais com IVA de 6% podem ser descontados.

Numa altura em que se começa a preparar mais um ano letivo, com listas entregues pelas escolas de material obrigatório, a Deco pretende uma alteração na lei que permita que todo o material escolar possa ser deduzido em IRS e não apenas as despesas de educação isentas de IVA ou sujeitas a um IVA reduzido de 6%.

A organização de defesa do consumidor quer fazer chegar esta proposta aos grupos parlamentares para que seja discutida nas negociações do próximo Orçamento do Estado.

Atualmente, produtos como cadernos, lápis, canetas, calculadoras, computadores ou tablets não podem ser deduzidos em despesas de educação, uma vez que têm um IVA de 23%.

A organização disponibilizou uma carta aberta, que está disponível online e onde também é possível fazer uma simulação para perceber o impacto da dedução destas despesas.

