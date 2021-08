EUA autorizam venda de "chips" para automóveis à Huawei

As autoridades norte-americanas aprovaram pedidos de licença no valor de centenas de milhões de dólares para que a chinesa Huawei, incluída na "lista negra" do país, comprasse chips para o seu negócio de componentes automóveis, que tem vindo a crescer, noticia a agência Reuters.

A Huawei tem sido uma das empresas visadas pelas políticas restritivas americanas na guerra comercial entre Estados Unidos da América (EUA) e China, quer com o ex-presidente, Donald Trump, quer com o atual, Joe Biden.

Porém, nas últimas semanas os EUA permitiram que os fornecedores americanos vendessem chips à empresa chinesa para componentes de veículos, como vídeo ou sensores, indica a agência citando fontes não identificadas.

Da parte dos EUA, mais precisamente do Departamento do Comércio, nada foi confirmado, referindo apenas que o governo continua a "restringir o acesso da Huawei a mercadorias, software, ou tecnologia para atividades que possam prejudicar os interesses da segurança nacional e da política externa dos EUA".

Da Huawei também não chegou nenhuma confirmação do sucedido, limitando-se a referir que a empresa está a posicionar-se "como um novo fornecedor de componentes para veículos inteligentes".