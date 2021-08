Governo pondera manter rendas antigas congeladas

Em novembro de 2022 termina o período de transição para a atualização dos contratos de arrendamento, podendo as rendas habitacionais celebradas antes de 1990 vir a sofrer uma atualização. No entanto, o Governo está a avaliar os cenários desta situação, avança o "Dinheiro Vivo".

"Tendo em consideração estes prazos, o Governo está a avaliar os diversos cenários de intervenção no âmbito da elaboração do Orçamento do Estado 2022", indicou ao jornal a Secretaria de Estado da Habitação.

Uma das opções será manter as rendas congeladas, tal como fez o Executivo de António Costa por duas vezes. A lei original, feita no Governo de PSD e CDS, estipulava um período de transição de cinco anos. Mas em 2017 o Governo do PS estendeu para oito anos esse prazo e, depois, em 2020 para 10 anos (até novembro de 2022).

No final do período, e se nada for feito pelo Governo, o Novo Regime do Arrendamento Urbano prevê que as rendas possam ser atualizadas por negociação com o senhorio ou com base em 1/15 do valor patrimonial fiscal do imóvel.