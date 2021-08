Portugal tem segundo maior aumento no registo de novas empresas na UE

Em Portugal foram registadas mais 36,1% de novas empresas no segundo trimestre deste ano face ao trimestre anterior, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat. Foi a segunda melhor prestação de toda a União Europeia (UE).

Na UE, em média, o registo de novas empresas aumentou 5,3% entre abril e junho, face ao primeiro trimestre. A liderar a estatística da criação de novas empresas está a Irlanda, com mais de 200% (face aos registos do primeiro trimestre), seguindo-se logo Portugal (aumento de 36,1%).

Por outro lado, na Lituânia e na Bulgária houve um decréscimo de 4,1%nos registos de novas empresas do segundo trimestre, os valores mais baixos da UE.

De notar que, em Portugal, e um pouco por toda a Europa, o fator base de comparação - isto é, os meses de janeiro a março de 2021 - foi altamente marcado pela pandemia, com um novo confinamento e, consequentemente, algum impacto na economia.

Quanto às insolvências, em Portugal houve mais 10,9% de insolvências que no primeiro trimestre do ano, enquanto na UE o aumento foi de 1,8%.

Segundo os dados do gabinete estatístico, o país com o melhor registo foi a Roménia, com menos 35,5 % de insolvências. Em sentido inverso, a Lituânia viu o maior crescimento (21,5%). Portugal teve o sexto maior aumento de insolvências no segundo trimestre, atrás da Lituânia, Eslováquia, Estónia, Espanha e Bulgária.

Mesmo em comparação com o período homólogo do ano passado os números do Eurostat apontam para uma dinâmica positiva, com a criação de novas empresas a crescer mais do que as insolvências.

"As comparações anuais mostram que o número de registos de novas empresas aumentou 53% no segundo trimestre de 2021 em comparação com o ano anterior, enquanto o número de falências registadas aumentou 24%", indica ainda o Eurostat.