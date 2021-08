Banco de Espanha vai controlar branqueamento e tributação das criptomoedas

Na próxima semana em Espanha os fornecedores de criptomoedas vão conhecer todas as indicações e formulários necessários para solicitar o seu registo no Banco de Espanha, noticia o jornal espanhol "Cinco Días".

A instituição publicou um aviso onde indica que espera ter este procedimento pronto para avançar entre setembro e outubro, para que a 29 de outubro esteja pronto a funcionar o registo de tudo o que está relacionado com transações em moedas virtuais, desde a compra e venda até à detenção e armazenamento das mesmas.

A partir de 29 de outubro, quando se tornar operacional, estes fornecedores de criptomoedas terão ainda mais três meses para se registarem.

O objetivo é impedir o branqueamento de dinheiro e reforçar o controlo fiscal sobre as transações com estes bens. Assim, os operadores neste mercado terão de se registar no Banco de Espanha, independentemente da sua nacionalidade, desde que a sede ou gestão da sua atividade se situe em Espanha e independentemente da localização dos seus clientes.

Segundo o jornal, a prestação destes serviços sem estar registada será uma infração muito grave e será sancionada da mesma forma que as instituições financeiras não autorizadas pelo Banco de Espanha. Isto é, as multas podem atingir os 10 milhões de euros.