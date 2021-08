Portugueses nunca tiveram tanto dinheiro depositado nos bancos. Mas nunca receberam tão pouco por isso

Os portugueses nunca tiveram tanto dinheiro depositado em contas nos bancos como no passado mês de julho. Mas não é pela remuneração dada que esse comportamento se verifica, já que os depósitos nunca pagaram tão pouco.

Ao todo, as famílias tinham 169,9 mil milhões de euros depositados no fim de julho, de acordo com os dados divulgados pelo Banco de Portugal esta quinta-feira, 26 de agosto. Para se ter uma noção, este era o valor que a União Europeia conseguiria arrecadar num ano caso aplicasse uma taxa de 25% aos lucros das multinacionais.

Este valor depositado corresponde a uma subida de 6,6% em relação a junho, quando o montante aplicado neste instrumento era de 168,5 mil milhões de euros. Apesar de um aumento, a evolução de julho representa um abrandamento face aos meses anteriores, já que o montante depositado não crescia a um ritmo tão baixo desde junho de 2020.

Desde março do ano passado, quando a pandemia de covid-19 eclodiu em Portugal e trouxe receios de uma crise económica grave devido ao confinamento geral, que o ritmo de crescimento dos depósitos tem acelerado. Por exemplo, há um ano, o montante depositado nem superava os 160 mil milhões de euros.

Este crescimento dos depósitos – o instrumento financeiro que até 100 mil euros por titular está protegido pelo Fundo de Garantia, ao contrário de outros produtos – ocorre em época de crise, ficando, contudo, aquém das taxas de variação registadas em 2011, no ano do pedido de resgate externo português.

Só que a procura por estas aplicações não ocorre devido à busca por remuneração. Os dados mais recentes são relativos a junho (e não julho), mas a tendência continua a ser de reduzidos juros. A taxa está em 0,05%, idêntica desde março – é o retorno mais baixo de sempre dos depósitos colocados pelas famílias, de acordo com os dados do Banco de Portugal.

O valor é reflexo das baixas taxas de juro determinadas pelo Banco Central Europeu (BCE), implementadas para trazer recuperação económica e crescimento à zona euro, mas que acabam por estrangular a remuneração aplicada aos depósitos. No sentido inverso, acaba por aliviar os encargos das famílias com os empréstimos pedidos aos bancos, já que baixa os juros cobrados nos créditos.

Assim, os empréstimos à habitação cresceram 3,9% em julho (acima do avanço de junho), enquanto o crédito ao consumo cresceu 1,6% (também superior ao ritmo registado no mês anterior). Já nas empresas, houve crescimentos homólogos, ainda que mais brandos do que no mês anterior.