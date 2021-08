Segurança Social regista défice de 446 milhões de euros até julho

O saldo da Segurança Social registou, até julho, um défice de 446 milhões de euros, depois de ter atingido um excedente de quase 300 milhões no mês anterior. No período do ano passado, o saldo negativo era 2,7 milhões de euros superior.

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social explica, em comunicado, que este valor resulta, em grande parte, da despesa com as medidas extraordinárias adotadas durante a pandemia e com o aumento da despesa com subsídios de desemprego, pensões e outras prestações sociais.

Do lado da receita, a tutela destaca o aumento das quotizações e contribuições, o aumento das transferências da União Europeia e o aumento do financiamento através do Orçamento do Estado.