Presidente executivo da Apple vende mais de 600 milhões de euros em ações da empresa

O presidente executivo da Apple, Tim Cook, vendeu, esta semana, 5 milhões de ações da tecnológica no valor total de 750 milhões de dólares (637 milhões de euros ao câmbio atual), noticiou o Financial Times esta sexta-feira.

Os títulos, parte do portefólio do gestor que substituiu Steve Jobs há dez anos, foram vendidos a preços entre os 148 e 150 dólares (126 e 128 euros).

As ações alienadas fazem parte da última tranche de títulos a receber por Cook, incluídas no acordo de remuneração celebrado quando substituiu Steve Jobs na liderança da empresa. O preço das ações da Apple mais do que decuplicou nos últimos dez anos, tendo atingido máximos de sempre no início de agosto, alcançando os 151,12 dólares (128,48 euros).

Segundo o jornal, a venda foi efetuada no âmbito de um plano de alienação de ações aprovado em agosto de 2020. Metade da receita da venda foi retida pela Apple como provisão para obrigações fiscais de Tim Cook.