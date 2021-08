CUF passa de prejuízo a lucro no primeiro semestre

A CUF apresentou lucros de 9,2 milhões de euros no primeiro semestre de 2021, face a 20 milhões de euros de prejuízo no período homólogo, segundo comunicado da gestora hospitalar à CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Segundo a entidade, os rendimentos operacionais consolidados alcançaram, nos primeiros seis meses do ano, os 287,4 milhões de euros, já acima dos níveis pré-pandemia.

A recuperação da atividade assistencial foi a grande responsável pela melhoria, com aumentos de 44,4% e 40,3% nos segmentos de consultas e cirurgias, respetivamente, e de 20% no segmento de dias de internamento.

A beneficiar os rendimentos operacionais está, também, a abertura do hospital CUF Tejo, em Lisboa, e das novas áreas hospitalares das unidades de Sintra e Torres Vedras.

Em termos consolidados, o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) subiu para os 43,4 milhões de euros no primeiro semestre, mais do que quadruplicando face aos primeiros seis meses de 2020.