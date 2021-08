Custo das bebidas alcoólicas em Portugal voltou a ficar acima da média europeia em 2020

As bebidas alcoólicas em Portugal foram, em 2020, as 13.ª mais caras entre os 27 países que compõem a União Europeia, com um índice de preços 5,9% acima da média europeia. O índice de preços medidos em paridade de poder de compra português foi de 105,9 - o que significa que os preços superaram a média europeia, expressa pelo valor 100.

Os preços do álcool - que inclui bebidas brancas, vinho e cerveja - desceram de 2019 para 2020: Portugal passou para 105,9, em 2020, de 107,4, em 2019. O último ano em que Portugal ficou abaixo da média europeia no preço das bebidas alcoólicas foi 2013, altura em que apresentou um índice de 95,4.

Os países onde se compra álcool mais barato foram, em 2020, a Hungria, com um índice de preços de 73, a Roménia, com 74, e a Bulgária, com 81.

Já os países onde tem de se gastar mais para beber bebidas alcoólicas são a Finlândia, líder com um índice de preços de 193, a Irlanda, com 181, e a Suécia, com 166. Uma bebida na Finlândia custa mais de duas vezes e meia o preço de uma bebida na Hungria, realça o Eurostat.